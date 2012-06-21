Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевняє, що НАТО продовжуватиме надавати політичну й практичну підтримку Україні. Про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі напередодні дводенного засідання міністрів закордонних справ країн — членів НАТО, яке розпочинається сьогодні, повідомляє УНІАН. «Я зустрічався з Президентом Порошенком минулого тижня, він був у моєму домі. У нас було хороше обговорення викликів, перед якими стоїть Україна, зокрема, намагань Росії з дестабілізації східної України», — сказав генсек НАТО.
За його словами, Альянс підтверджує свою міцну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. Генсек також повідомив, що чергове засідання Комісії Україна—НАТО відбудеться «вже найближчим часом». «Наш діалог триває, наше партнерство міцне, і ми, союзники по НАТО, надаємо Україні підтримку в багатьох сферах», — сказав Єнс Столтенберг. При цьому він наголосив, що співробітництво НАТО з Україною «дуже тісне, і ми продовжуємо його посилювати».