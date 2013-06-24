Україна і НАТО розширюють співпрацю у протидроновій обороні, обміні бойовим досвідом і розвитку інноваційних технологій. Українська сторона готова ділитися унікальними напрацюваннями сучасної війни та інтегрувати їх у спільні проєкти з партнерами. Про це йшлося на зустрічі заступника міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергія Боєва з верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації (Supreme Allied Commander Transformation) адміралом П’єром Вандьє. У зустрічі також взяли участь представники Командування Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки, кластеру оборонних інновацій Brave1 та команди проєкту DELTA.

Сторони обговорили розвиток дешевих та доступних рішень у протидії повітряним загрозам, зокрема застосування інтерсепторів як одного з елементів ешелонованої ППО.

«Частка інтерсепторів у збитті цілей постійно зростає. Це ефективний та дешевий спосіб знищення безпілотників. Наша мета — досягти ефективності збиття 95%», — наголосив Сергій Боєв.

Українська сторона представила підхід до побудови системи ППО, який охоплює не лише засоби ураження, а й зокрема системи управління та розвиток радарного поля. Україна має унікальний практичний досвід інтеграції всіх компонентів такої системи в умовах повномасштабної війни.

Окрему увагу приділили системі ситуаційної обізнаності DELTA, яка дає змогу відстежувати місії, ідентифікувати цілі, контролювати результати ураження та отримувати об’єктивну статистику з поля бою.

Сторони розглянули перспективи реалізації спільних проєктів, зокрема на базі центру JATEC та в межах ініціативи UNITE — Brave NATO. Ідеться про розширення співпраці між українськими та міжнародними компаніями, а також інтеграцію українських рішень в оборонні системи НАТО, повідомляє Міноборони.