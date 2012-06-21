Красногірський олійний завод, що в селі Антипівка Золотоніського району на Черкащині, спеціалізується на переробленні олійних культур. Спочатку з-під заводських пресів виходила тільки рапсова олія. Потім вирішили розширити асортимент, розпочавши переробку соняшнику. Олія, макуха та інша продукція мали значний попит. Завод й далі розвивається. Його цехи поповнюються новим технологічним устаткуванням. Збудували власний елеватор, який може зберігати до 30 тисяч тонн насіння.

А нині розпочали переробляти й зерно кукурудзи. Це відкриває перед підприємством нові перспективи. Високоякісна олія з кукурудзи, а також поживні корми для худоби, впевнені заводчани, знайдуть збут як в Україні, так і за кордоном.

Перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Ляшов (ліворуч) на власні очі побачив як завод нарощує потужності

Власник заводу Віктор Полозов переконаний, що нова продукція вимагає від колективу диверсифікації роботи підприємства, аби воно й надалі могло пропонувати високоякісну натуральну продукцію. Нині більшу її частину підприємство експортує до країн Європи, Азії та Близького Сходу. Продукти, вироблені в Антипівці, представлені й на Черкащині. Виробництво сертифіковане та екологічне. Тут намагаються створити для робітників прийнятні виробничі та побутові умови, не забувають про соціальне забезпечення для працівників, дбають про підвищення рівня заробітної плати. Хоча й відчувається брак кваліфікованих кадрів, зокрема технологів, апаратників та слюсарів.

Однак, як зауважив перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Ляшов, оглянувши підприємство, незважаючи на проблеми, колектив заводу чітко бачить перспективи свого розвитку і впевнено йде до поставленої мети.

Відтепер на підприємстві перероблятимуть і кукурудзу. Фото пресслужби Черкаської облдержадміністрації