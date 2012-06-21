Красногірський олійний завод, що в селі Антипівка Золотоніського району на Черкащині, спеціалізується на переробленні олійних культур. Спочатку з-під заводських пресів виходила тільки рапсова олія. Потім вирішили розширити асортимент, розпочавши переробку соняшнику. Олія, макуха та інша продукція мали значний попит. Завод й далі розвивається. Його цехи поповнюються новим технологічним устаткуванням. Збудували власний елеватор, який може зберігати до 30 тисяч тонн насіння.
А нині розпочали переробляти й зерно кукурудзи. Це відкриває перед підприємством нові перспективи. Високоякісна олія з кукурудзи, а також поживні корми для худоби, впевнені заводчани, знайдуть збут як в Україні, так і за кордоном.
Власник заводу Віктор Полозов переконаний, що нова продукція вимагає від колективу диверсифікації роботи підприємства, аби воно й надалі могло пропонувати високоякісну натуральну продукцію. Нині більшу її частину підприємство експортує до країн Європи, Азії та Близького Сходу. Продукти, вироблені в Антипівці, представлені й на Черкащині. Виробництво сертифіковане та екологічне. Тут намагаються створити для робітників прийнятні виробничі та побутові умови, не забувають про соціальне забезпечення для працівників, дбають про підвищення рівня заробітної плати. Хоча й відчувається брак кваліфікованих кадрів, зокрема технологів, апаратників та слюсарів.
Однак, як зауважив перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Ляшов, оглянувши підприємство, незважаючи на проблеми, колектив заводу чітко бачить перспективи свого розвитку і впевнено йде до поставленої мети.