Вживання червоного м'яса спричиняє значне збільшення ризику раку молочної залози. Зате споживання птиці знижує їх. Про це пишуть деякі закордонні мас-медіа, посилаючись на відповідні дослідження науковців.
Результати експерименту, проведеного серед більш, аніж 42 тисяч жінок, припускають, що червоне м'ясо (яловичина, свинина, баранина, телятина) має значний вплив на ризик раку молочної залози. Під час дослідження було діагнозовано 1536 випадків раку молочної залози серед обстежених жінок.
«Червоне м’ясо вважають потенційним канцерогеном. Наше дослідження надає додаткові докази того, що споживання червоного м’яса може бути пов'язане з більшим ризиком раку молочної залози. Тим часом споживання птиці було пов'язано з меншим ризиком», –публікують ЗМІ коментар доктора Дейла П. Сендлера з Національного інституту наук з охорони довкілля США про результати дослідження.
До того ж, як з’ясувалося, жінки, які споживали багато червоного м’яса, на 23% більше наткнулися на загрозу захворювання, ніж ті, хто їв його менше. Крім того, учасники, які споживали найбільше свійської птиці, мали на 15% менший ризик розвитку раку молочної залози, ніж ті, хто вживав мало цього м'яса. Ризик був ще нижчим у суб'єктів, які цілком замінили червоне м’ясо птицею.
«Водночас ми не спостерігали взаємозв'язку між ризиком розвитку раку молочної залози та способом приготування м’яса або речовин, що утворюються під час його приготування при високій температурі», – додав доктор Сендлер.
Хоч дослідження не пояснює причинно-наслідковий зв’язок між вживанням в їжу червоного м’яса та ризиком раку, висновки не змінилися, коли дослідники розглядали інші відомі чинники розвитку раку молочної залози як-от: раса, соціально-економічний статус, ожиріння та фізичні навантаження або вживання алкоголю.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»