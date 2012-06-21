Понад 15 тисяч вчених з 184 країн назвали головні загрози людству. Це стало другим «попередженням людству»: перше було опубліковане в 1992 році.
Так, на першому місці — глобальне потепління, адже з 1992 року середні глобальні температури зросли на 0,5°С, йдеться в статті журналу BioScience.
Також вчені зазначили зменшення запасів прісної води і скорочення площі лісів.
Крім того, населення Землі за 25 років стало більшим на 2 млрд, а популяція інших ссавців, рептилій, амфібій і риб зменшилась на 30%.