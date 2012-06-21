Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Видання Medical Xpress опублікувало результати дослідження ефективності захисту вакцин в Великобританії.

У матеріалі повідомляється, що захист пацієнтів від коронавірусу стає слабкішим вже через 4-5 місяців. До такого висновку прийшли вчені, проаналізувавши інформацію про стан вакцинованих, яку ті заносили в мобільний додаток.

При цьому ефективність Pfizer падає повільніше, ніж AstraZeneca. Перша через місяць після другого щеплення мала рівень захисту 88%, а через 5-6 місяців – всього 74%. Друга показала ефективність 77% через місяць і 67 % – через 4-5 місяців. Всього в дослідженні взяли участь понад 1,2 мільйона осіб.

Разом з тим вчений Тім Спектор заявив, що необхідно з'ясувати, наскільки змінюється ефективність вакцин у людей різного віку. Також він попередив про можливе зростання випадків госпіталізацій і смертей через зниження рівня захисту у осіб, які прищепилисявід COVID-19. Найгірший варіант розвитку подій – якщо до зими ступінь захисту людей похилого віку та медичного персоналу складе менше 50%.

Проведення дослідження рівня захисту вакцин Pfizer і AstraZeneca було викликано уточненням результатів, опублікованих співробітниками Оксфордського університету. У них йшлося про те, що ефективність Pfizer падає швидше, ніж ефективність AstraZeneca.