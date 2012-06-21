Вчені з шведського Університету Умео виявили, що в перші два тижні після COVID-19 значно збільшується ризик серцевого нападу і ішемічного інсульту, повідомляється в науковій статті журналу Lancet.

“У нашому дослідженні ми визначили, що COVID-19 є незалежним чинником ризику ішемічного інсульту і гострого інфаркту міокарда”, — йдеться в повідомленні.

Всього в дослідженні взяли участь понад 86 тисяч чоловік, що є найбільшим дослідженням в світі про зв’язок коронавірусу з серцево-судинними захворюваннями. Вчені порівнювали частоту інфаркту міокарда та інсульту у пацієнтів з COVID-19 з частотою порушень серцево-судинної системи у людей з контрольної групи (348 тисяч осіб) в період з 1 лютого по 14 вересня 2020 року.

З'ясувалося, що COVID-19 збільшував ризик гострого інфаркту міокарда та інсульту в перші два тижні після захворювання приблизно втрічі. Ця залежність зберігалася навіть з урахуванням таких факторів, як супутні захворювання, вік, стать і соціально-економічні фактори.

Раніше вчені назвали чинники, що сприяють появі нових штамів COVID-19. Зокрема, британські вчені спрогнозували, що кампанії з вакцинації від COVID-19 триватиме ще “довгі роки”.

Ті ж вчені з Британії описали кілька можливих сценаріїв розвитку мутацій коронавірусу, один з яких передбачає, що смертність нового потенційного штаму може скласти 35%.