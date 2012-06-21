Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Речовина GC376, яка застосовувалося для лікування коронавірусної інфекції та вірусного перитоніту у кішок, може загальмувати розмноження вірусу SARS-CoV-2, розповіли вчені з Альбертського університету в Канаді. Про це повідомляється в статті, опублікованій в European Journal of Medicinal Chemistry.

Фахівці встановили, що GC376 ефективно пригнічує протеазу Mpro – фермент вірусу SARS-CoV-2, який розщеплює білкові ланцюги патогена і необхідний для його розмноження.

«Ми продемонстрували, що GC376, бісульфітні ліки, ефективні як антикоронавірусний агент у тварин, є ефективним інгібітором Mpro при SARS-CoV-2», – йдеться в результатах дослідження.