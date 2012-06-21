Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»



Вчені з австралійського Технологічного університету Сіднея виявили новий засіб від коронавірусу – насіння рослини Nigella sativa, відомого в Україні як «чорний кмин», повідомляє медичне видання MedicalXpress.

За даними австралійських учених, в Nigella sativa містяться елементи, що порушують «роботу» коронавіирусу і не дозволяють інфекції переходити в легеневу форму.

«В результаті модельних досліджень з'являється все більше свідчень того, що тімохінон, активний інгредієнт Nigella sativa може прилипати до білка шипа вірусу COVID-19 і не давати вірусу викликати легеневу інфекцію. Це також може блокувати цитокіновий шторм, який вражає серйозно хворих пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19», – заявила одина з авторів дослідження, професор Канізій Фатіма Шад.

Речовина проти коронавірусу – тімохінон – також може застосовуватися для лікування таких захворювань, як астма, екзема, артрит (ревматоїдний і остеоартрит, і, можливо, навіть розсіяний склероз.

До цього чорний кмин розглядали як хороший засіб проти високого кров'яного тиску, високого рівня холестерину і цукрового діабету.