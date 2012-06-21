Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Вчені з Барселонського інституту глобального здоров'я (Іспанія) з'ясували, що наявність у крові антитіл до інших коронавірусів допомагає організму переносити COVID-19 безсимптомно. Це випливає зі статті в науковому журналі Nature Communications.

Відзначається, що фахівці вивчали рівень антитіл в крові 578 працівників Клінічної лікарні Барселони. Вони вимірювали рівень і тип антитіл до шести різних антигенів SARS-CoV-2, а також до ще чотирьох коронавірусів, які викликають у людини ГРВІ.

Фахівці з'ясували, що у тих працівників установи, які хворіли новою коронавірусною інфекцією безсимптомно, титр антитіл IgG до інших коронавірусів на початку дослідження був вищим, ніж у тих, хто переніс COVID-19 в середній або тяжкій формах.

Однак імунна відповідь після одужання був вищою у другої групи, що говорить про меншу кількість вироблених антитіл до SARS-CoV-2 у тих, чий організм вже протистояв коронавірусу раніше.

Сімейство коронавірусів налічує 43 види. На організм людини впливає лише сім, але не всі вони викликають важкі пневмонії, кажуть фахівці.