Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
“Урядовий кур'єр”
Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Полтави з 12 березня по 3 квітня закрили на карантин. У четвер і п'ятницю відповідно, у дитячих садочках міста працюватимуть тільки по 2 чергових групи. Також зупинено навчання у спортивних школах і скасовано концерти та інші масові заходи у приміщеннях комунальної власності. Крім того, місто додатково закупило певну кількість окулярів, безконтактних термометрів, медичних масок, рукавичок і спиртового антисептика.
Наразі місто працює в штатному режимі, транспортне сполучення відкрите, магазини працюють. У комунальному транспорті проводиться дезінфекція.
23 березня Полтава отримає перші із закупленої коштом бюджету партії 25 комплектів експрес-тестів (по 10 тестів на коронавірус у кожному).
Покищо полтавців не тестували на наявність коронавірусу, тому ніхто не знає, чи є в обласному центрі носій (носії) цієї хвороби.
Сімейні лікарі моніторили стан здоров'я 38 громадян Китаю, які навчаються у Полтаві, захворілих не виявили. Також лікарі у режимі телефонного спілкування опитали громадян, які повернулися з Італії — скарг на здоров'я не зафіксовано.