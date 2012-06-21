Керівники шкіл отримали інструкції від Міністерства освіти, за якими школярі навчаються онлайн, дистанційно складають тести й контрольні роботи. Профільне міністерство також розробляє план проведення ЗНО та вступної кампанії. І щойно столична влада ці інструкції отримає, вона обов’язково й швидко доведе їх до керівництва шкіл та ВНЗ міста, а також до абітурієнтів.
Про це під час брифінгу 12 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
А нині у цій царині головне завдання – якісно підготуватися до початку нового навчального року. На ці цілі в бюджеті міста акумульовано майже 4 мільярди гривень. З них близько 2 мільярдів спрямували на ремонтні роботи в закладах освіти та загальноміські програми. Тому більшість закладів освіти вже придбали необхідні дезінфікуючі засоби й засоби індивідуального захисту. Адже мета – гарантувати безпечне відновлення освітнього процесу. Також у всіх районах столиці школи закуповують нові меблі, обладнання для їдалень, техніку для СТЕМ-освіти, дидактичні матеріали тощо.
Столичний голова також поінформував, що цього року в Києві буде відкрито 7 оновлених закладів освіти – 3 нових та 2 дитячі садки після повної реконструкції. Також планується завершення масштабних реконструкцій з добудовами у двох школах.
Він також нагадав, що у 2020 років на будівництво нових та реконструкцію вже існуючих закладів освіти місто спрямувало 1 мільярд гривень. А загалом за 4 останні роки в місті побудували та оновили 23 дитсадки й 7 шкіл.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»