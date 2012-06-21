Під час брифінгу за підсумками засідання уряду 15 квітня в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, зокрема, повідомила, що навчальний рік у школах України має завершиться відповідно до чинного законодавста, і це буде не пізніше 1 липня для всіх, окрім випускників 11 класу.
Вона також зазначила, що в умовах карантину вчителі та викладачі ВНЗ проводять дистанційне навчання, користуючись інтернет-засобами. Це оналйн програми Zoom та Skype, а також інші освітні ресурси. Звісно, це не легко та не дуже просто. Адже в Україні понад 15 тисяч шкіл та 15 мільйонів учнів. Також, за її словами, ще одним якісним ресурсом є «Всеукраїнська школа онлайн».
Урядовець повідомила, що від Державної підсумкової атестації та Зовнішнього незалежного оцінювавння цього року будуть звільнені учні 4 та 9 класів. ЗНО відбудеться з Україні у терміни, залежні від термінів закінчення карантину.
МОН має для цього два сценарії: якщо карантин закінчиться до початку червня, можна буде говорити про проведення у червні пробного ЗНО і з 25 червня – основної сесії ЗНО. Якщо ж карантин буде продовжено і пробне ЗНО можна буде провести не раніше серпня, то основна сесія ЗНО тоді буде проводитися з 25 серпня.
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«Урядового кур’єра»