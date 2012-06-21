Столична влада робить усе, щоб 1 вересня в разі сприятливої епідеміологічної ситуації розпочати навчальний процес у школах. Розроблений урядом план передбачає відновлення навчального процесу в звичайному режимі на четвертому етапі виходу з карантину. А до цього більшість областей не готові через високий рівень захворюваності, розповів на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.
«Зважаючи на рекомендації уряду, можу сказати одне: до кінця карантину навчання буде дистанційним. Тому департамент освіти КМДА надав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани та розробити форму дистанційного навчання. Кожна школа має можливість адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів», — цитує Укрінформ слова посадовця.