1 листопада 2022 року завершилася вступна кампанія до закладів професійної освіти. За оперативною інформацією з областей на перший курс зараховано понад 85 тис. осіб. Навчатися коштом державного та регіонального замовлення будуть 82,7 тисячі першокурсників, на контракт вступили понад 3 тисячі учнів.

«Закладам вдалося виконати регіональне замовлення на 91%, державне — на 74%. Враховуючи, що впродовж усієї вступної кампанії в країні відбувається повномасштабна війна, результати задовільні. Попит на фахівців з робітничими професіями навіть в умовах війни колосальний. Тому молодь, яка хоче мати перспективний фах і гарантовану роботу, обирає професійну освіту», — зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Він також розповів, що більшість закладів працює в змішаній формі.

«Профтех нерозривно пов’язаний із практикою. Хоч якими б інноваційними були інструменти дистанційного навчання, щоб якісно підготувати слюсаря, зварника, швачку або токаря потрібні уроки практики з майстром. Учень має спробувати працювати на навчальній техніці, помилитися кілька разів і тільки тоді матиме бездоганний результат. Зараз до 150 закладів працюють очно та дистанційно, але більшість, а саме 262 заклади, обрали змішану форму освітнього процесу. Звісно, такий вибір передусім залежить від безпекової ситуації в регіоні», — зазначив міністр.

Які з професій найзатребуваніші серед молоді? До десятка популярних професій увійшли: кухар-кондитер, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій, електрогазозварник, перукар, кравець-закрійник, опоряджувальник будівельний, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, тракторист, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, штукатур, лицювальник-плиточник.

Для учнів-сантехніків презентовано три нові мобільні застосунки для навчання — «Опалення», «Водопостачання, «Водовідведення». Вони створені за навчальними посібниками та мають покрокові ілюстрації виконання завдань, тести для самоперевірки та відео, які додаються до кожного розділу.

«Нині ми створюємо різний онлайн-контент для учнів профтехосвіти. Однак головним викликом є створення одночасно інформативного та інтерактивного контенту для молоді. Тобто потрібно продумати не тільки зміст курсу або посібника, але й спосіб передавання цієї інформації учням. Зокрема, чудовим рішенням є мобільний застосунок. Це зручно, доступно і швидко. Саме такими критеріями маємо керуватись, коли створюємо контент для покоління, яке не уявляє себе без смартфона», — зазначила директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

Особливість мобільних застосунків — їхня доступність: учні можуть навчатись офлайн незалежно від місця перебування та під’єднання до інтернету. «Ми створили перший українськомовний освітній ресурс, який забезпечує 80% обов’язкових знань для учнів сантехнічних професій. Звичайно, можна знайти безліч відео в інтернеті, однак вони часто неналежної якості. Важливо, що вся інформація актуальна та може бути оперативно доповнена», — коментує експерт проєкту EdUP Максим Пєховка.