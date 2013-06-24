Перший бойовий досвід військовослужбовець бригади «Гарт» Ігор здобув ще 2014­го, коли 20­річним пішов добровольцем воювати в зону АТО. Після демобілізації працював за фахом, здобутим в коледжі, — ортопедична стоматологія. Звідси і його позивний «Зуб». Але коли 24 лютого 2022­го прокинувся у рідному Житомирі від вибухів, довго не вагався. Мав тоді ще маленьку дитину, але розумів: якщо ворога зараз не відтіснити від кордону, то скоро він буде в його домівці. І нікому нічого не сказавши — ні дружині, ні батькам, — пішов до військкомату. Там, щоправда, зіткнувся з величезними чергами охочих взяти до рук зброю. Вирішив не стояти, а зателефонував товаришеві, який служив у 9 прикордонному загоні, і 1 березня сам став прикордонником.

Спочатку виконував бойові та спеціальні завдання в зоні відповідальності Житомирського загону. А коли окупантів звідти витіснили, перевівся до лав 1 прикордонного загону.

«І 2014­го, і 2022 року я був піхотинцем, — розповідає Ігор. — Дуже знадобилися тоді медичні знання, здобуті за часів студентства. В екстремальних ситуаціях відразу згадував, що робити в разі поранення, і рятував побратимів. За кілька місяців вже не пам’ятав усіх в обличчя, а вони, коли десь зустрічалися, підходили й дякували».

Згодом з піхоти Ігореві довелося піти: далася взнаки травма хребта, якої зазнав під час військової служби. Тепер він начальник групи інструкторів відділу бойової та спеціальної підготовки бригади «Гарт». Працює на Харківщині на полігоні. Навчає новобранців і допомагає вдосконалюватися досвідченим військовослужбовцям.

«Під час участі в бойових діях звернув увагу на те, що перед початком зіткнення з ворогом страшно за себе. А ось коли почався бій, то вже більше боїшся за побратимів.

Тепер приділяємо велику увагу вогневій підготовці, адже завдяки західним партнерам в нас велика кількість різних видів озброєння, і працювати треба вміти з усім. Також увага тактичній медицині та штурмовим діям. На заняттях більше даємо хлопцям діяти самостійно», — каже він.

Війна постійно змінюється, каже «Зуб». У ворога з’являються нові технології, зокрема він постійно вдосконалює свої безпілотники, і їм треба вміти протистояти. А для цього необхідно постійно навчатися.

Джерело: Державна прикордонна служба