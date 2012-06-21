Більш як 10 років тому на Сумщині запровадили нову форму роботи з учнями — виїзди пересувного навчального закладу у сільські населені пункти, щоб надавати тамтешнім школярам додаткові освітні послуги. Як повідомили в обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, який запровадив цю новацію, за цей час освітомобіль з педагогами побував у багатьох селах краю, де учні залюбки набували нових і потрібних для себе знань і навичок. Цими днями пересувний заклад відвідав село Олексіївку, що недавно ввійшло до складу Хотінської ОТГ Сумського району. Там для охочих провели майстер-класи й уроки з туризму, робототехніки, краєзнавства, вишивки, деяких видів спорту, зокрема орієнтування тощо. У планах освітян — виїхати у школи ще двох новостворених ОТГ з однаковою назвою — Миколаївська, але різних районів — Білопільського та Сумського. Загалом найближчим часом головну увагу педагогів буде приділено саме об’єднаним територіальним громадам для підтримки становлення та розвитку їхніх опорних і не тільки шкільних закладів.
ВАРІАНТ