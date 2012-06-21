Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Диканському районі Полтавської області тривають ремонтні роботи відразу на кількох дорогах місцевого значення. На деяких із них, зокрема на шляхах Диканька-Водяна Балка, Орданівка-Василівка, ямкові ремонти й накладання дорожнього покриття картами, зараз за кун чують роботи. На дорогах Орданівка-Жоржівка, Стасі-Велика Рудка-Марченки, покищо, підлатали тільки найпроблемніші ділянки. Ще деякі автошляхи місцевого значення, зокрема відрізок між селами Долина та Велика Рудка, підрядник обіцяє відремонтувати протягом травня.
Після цієї розминки дорожні будівельники приступлять до поточного середнього ремонту дороги Диканька-Решетилівка, де за роки утворилося чимало проблемних ділянок.