Закон в Україні охоплює всі сфери життєдіяльності людини, зокрема основні види азартних ігор, крім лотерей. Закон регламентує основні правила діяльності організацій, а також контролює проведення азартних ігор онлайн, враховуючи особливості роботи компанії. Створення спеціальних законів, які контролюють онлайн-бізнес необхідно, адже сьогодні все частіше компанії переводять свою діяльність у віртуальний світ.

Наявність ліцензії

За законом, будь-яка організація, що діє на території країни, повинна мати ліцензію. Це також стосується проведення азартних ігор та діяльності казино онлайн. Щоб отримати можливість працювати легально, суб'єкту господарської діяльності слід звернутися до уповноваженого органу з відповідною заявою та необхідним пакетом документів, склад якого залежить від обраного типу ліцензії. Після того як документи будуть розглянуті, уповноважений орган видає рішення:

• про видачу ліцензії строком на 5 років;

• про залишення заяви без розгляду;

• рішення про відмову у ліцензії.

Список підстав щодо прийняття того чи іншого рішення чітко регламентований законодавством, що виключає можливість маніпуляцій та виключає корупцію.

Соціальне підґрунтя законодавства

Слід окремо відзначити, що законодавство розроблене з урахуванням світового досвіду та спрямоване переважно на захист інтересів користувачів, включаючи використання принципу «відповідальної гри».

У законі прописано комплекс заходів, спрямованих на:

• зниження негативного впливу грального бізнесу на людину;

• розроблення заходів для боротьби з лудоманією;

• заборона участі неповнолітнім громадянам.

Також виплати за отримання ліцензії спрямовуються до спеціальних фондів, діяльність яких зачіпає медицину, спорт, освіту, культуру та науку. Щоб забезпечити пряме додаткове фінансування соціально-уразливих сфер.

Микола ПЕТРІВ

для «Урядового кур’єра»