Склянка звичайної води – кращий напій для людського організму. Але вода може стати неймовірно корисною, якщо ви додасте до неї спеції з цілющими властивостями.
Якщо ви прислухаєтеся до наших порад, то отримаєте свій здоровий напій з спецією, яка вам до вподоби, який поліпшить ваше травлення і очистить ваш організм від токсинів і шкідливих речовин.
1. Гвоздика
Гвоздика допомагає з проблемами в органах, які відповідають за процес травлення, і успішно бореться з паразитами, виявленими в організмі людини. Покладіть 2-3 гвоздики в теплу воду і дайте настоятися 30-60 хвилин, поки вони не віддадуть воді свій аромат і цілющі речовини. Випивши воду, ви можете з’їсти насінинки гвоздики, але будьте обережні, оскільки вони досить гострі.
2. М’ята
Ця трава може рости в саду і у будинку на підвіконні. Так у вас завжди буде свіжа і ароматна м’ята, і ви зможете її регулярно вживати, оскільки вона допомагає при болі в шлунку, активує слинові залози і допомагає налагодити травлення, а також допоможе схуднути, поліпшить настрій і освіжить дихання. Подрібніть листя м’яти, додайте у воду і насолоджуйтеся смаком!
3. Лимонний і апельсиновий сік
Лимон, лайм і апельсин є найкращими джерелами вітаміну С, важливого антиоксиданту, який допомагає нейтралізувати вільні радикали, а також очищає організм, допомагає поліпшити травлення і омолоджує шкіру. Додайте ці соки у свою воду і ви чудово почуватимете себе протягом усього дня.
4. Імбир
Імбир використовувався упродовж віків як засіб для лікування судом, нудоти, метеоризму і поганого травлення. Він покращує кровообіг і має протизапальні і антивірусні властивості. Додайте шматочки імбиру у воду і дайте трохи настоятися. Випивши воду, ви можете з’їсти нарізаний імбир, просто будьте обережні, тому що це дуже ароматно і гостро.
5. Кориця
Усуне віруси, а також поліпшить травлення. Вона також регулює рівень цукру в крові і значно прискорює процес спалювання жирів.
Додайте шматочок цейлонської кориці в склянку води і дайте їй настоятися, поки вона не ароматизує воду. Пийте воду впродовж дня.