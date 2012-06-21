Кульбаба є цілющою рослиною, властивості якої по-справжньому надзвичайні. При цьому вона доступна кожному з нас. «Урядовий кур’єр» пропонує ознайомитися з рекомендаціями травників і пити відвар з кульбаби. Будьмо, здорові!

1. Для нирок та печінки

Коли ми спимо, далеко не всі органи відпочивають разом з нами. Так, під час сну починає активно працювати наша печінка. Як тільки ми засинаємо, у цьому органі починаються основні процеси з очищення нашого організму, обробка різних ферментів і вироблення вітамінів. Велику користь здоров’ю печінки приносять продукти з високим вмістом антиоксидантів. Саме тому такий корисний для печінки відвар кульбаби. Завдяки цьому напою печінка відмінно справляється зі своєю роботою. З іншого боку, цей відвар має сечогінні властивості. Це означає, що завдяки відвару кульбаби наші нирки починають ефективніше виводити надлишки солей і рідин разом із сечею.

2. Стабілізує рівень цукру

Як правило, через кілька годин після прийому їжі рівень цукру в крові людини стабілізується. Але в деяких людей, особливо у діабетиків, кількість глюкози в крові в нічний час може підвищуватися. Чому це відбувається? Цей феномен пояснюється діяльністю певних видів гормонів, наприклад, кортизолу й епініфрину. Саме в них приховується причина спонтанного підвищення рівня глюкози в крові. Відвар кульбаби дозволить уникнути появу цього феномена, який часто турбує деяких людей.

3. Бореться із запальними процесами

Кульбаба містить жирні кислоти, антиоксиданти (наприклад, бета-каротин), вітамін С, калій, залізо, кальцій, магній, цинк, фосфор і вітамін D. Завдяки цьому неймовірному коктейлю з живильних речовин нашому організму легше боротися із запальними процесами, якими супроводжуються такі захворювання, як артроз і артрит. Якщо ночами у вас німіють кисті рук, зводить ноги або турбують болі в суглобах, навіть не сумнівайтеся: спробуйте щодня пити відвар кульбаби перед тим, як йти спати.

4. Зміцнює імунітет

Згідно з результатами багатьох досліджень, одна з головних властивостей кульбаби полягає в зміцненні імунної системи людини. Саме із цим пов’язаний її гіркий смак. Кульбаба не тільки ефективно очищає наш організм від токсинів, але й містить велику кількість вітамінів, мінералів і інших живильних речовин. У результаті захисні сили нашого організму підвищуються, а імунітет міцнішає. У будь-якому разі перед вживанням відвару рекомендується проконсультуватися з лікарем.

ВІДВАР З КОРЕНЯ КУЛЬБАБИ

Є кілька способів приготувати цілющий відвар. Спочатку корінь добре очистіть і висушіть протягом доби. Потім залити 1 ст. ложку з верхом подрібненої сировини двома склянками води і прогріти над киплячою водою до 30 хвилин.

Інший спосіб – залити 20 грамів сушеного кореня склянкою холодної води на 10-12 годин, потім довести до кипіння і остудити під кришкою. Можна настояти корінь в термосі, використовуючи ті ж пропорції.

Приймати відвар можна для підвищення тонусу та зниження холестерину (по третині склянки до їжі), лікування печінки і очищення крові (по склянці перед сніданком), у тому числі після курсу антибіотиків. Щоб впоратися з гіпертонією, можна регулярно випивати 1 скл. відвару перед сніданком, а щоб забути про безсоння – перед сном.

Для чого ще можна приймати застосовувати корінь кульбаби у вигляді відвару:

♦ для відновлення печінки після тривалого запою. Потрібно випивати 3 рази в день по половині склянки, повний очисний курс – 10 днів;

♦ для схуднення, так як він очищає кишечник, знімає набряклість;

♦ для поліпшення вироблення грудного молока. Відвар кореня кульбаби містить речовину, схожу на пролактин – гормон, що регулює лактацію. У відціджений відвар потрібно додати рівний об'єм морквяного соку;

♦ для зниження інсулінової дози при діабеті. Відвар змішують з соком лікарського подорожника і негайно випивають;

♦ для лікування циститу;

♦ при сильному менструальному болю.

Крім того, відвар допомагає вилікувати підліткові прищі, так як володіє протимікробною дією.

Використовувати його можна як звичайний тонік. Якщо болять зуби, приготуйте відвар і прополощіть їм рот.