Одразу зазначимо, що через неможливість оцінити тираж і продаж деяких книг — Біблії, Корану, «Цитат Мао Цзедуна», «Одіссеї» — до цього переліку їх не включали. Хоча саме Біблія увійшла до Книги рекордів Гіннесса як найбільш продавана книга в історії людства — її продали тиражем у понад п’ять мільярдів примірників.

1. «Над прірвою у житі» — (англ. The Catcher in the Rye) — роман американського письменника Джерома Селінджера. Продано — 65 мільйонів. Книга, в якій розповідається про проблеми підліткового мислення і неприйняття підлітками сучасної дійсності. Роман займає 15 місце у рейтингу 100 найкращих книг усіх часів за версією журналу Ньюсвік.

2. «Алхімік» — роман Пауло Коельо, вперше опублікований у 1988 році. Написаний португальською мовою та перекладений на 71 мову (на 2011 рік). Продано —65 мільйонів. Завдяки продажу тиражем понад 65 мільйонів примірників, роман «Алхімік», став бразильської книгою, яку продали найбільше.

3. «Думай і багатій». Продано — 70 мільйонів. Посібник із самовдосконалення, написаний американцем Наполеоном Гіллом у розпал Великої Депресії (1937 рік). Після доленосної розмови із знаменитим мультимільйонером та філантропом Ендрю Карнеґі ще у студентські роки Наполеон Гілл вирішує прислухатися до його порад і на основі життєвих історій багатих та успішних вивести універсальну формулу успіху, якою зможуть користуватися звичайні люди, що не мають мільйонних статків, але прагнуть досягнути вершин.

4. «Код да Вінчі» — містичний детектив американського письменника Дена Брауна, виданий у 2003 році. Продано — 80 мільйонів. Книга, яка побачила світ всього 15 років тому, вже увійшла у десятку найбільш популярних книг в світі.

5. «Лев, Біла відьма та шафа», варіант перекладу «Лев, Чаклунка і стара шафа» (англ. The Lion, the Witch and the Wardrobe) — перша книжка серії «Хроніки Нарнії» Клайва Стейплз Льюїса. Вийшла друком у 1950 році. Входить до 100 найкращих романів англійською мовою за рейтингом журналу Time. Продано — 85 мільйонів.

6. «Сон в червоному теремі» («Хун лоу мен») — роман Цао Сюеціня. Цао Сюецінь почав працювати над твором близько 1754 року. Залишивши державну службу, він оселився в гірському селі, жив у великій бідності, віддаючи весь час творчості, але роман так і залишився незавершеним. Його початковий варіант, що складається з 80 глав, мав кілька назв: «Історія каменю», «Дорогоцінне дзеркало любові», «Записки чутливого ченця», «Дванадцять цзіньлінських шпильок» і відома зараз — «Сон в червоному теремі». Продано — 100 мільйонів. Єдина китайська книга, яка потрапила до списку найбільш продаваних у світі.

7. «І нікого не стало» («Десять негренят»). Продано — 100 мільйонів. Легендарна британська письменниця детективних романів Агата Крісті в 1939 році написала роман «Десять негренят», який став п’ятим з продажу бестселером за всю історію друкарства.

8. «Га́ррі По́ттер і філосо́фський ка́мінь» (англ. «Harry Potter and the Philosopher's Stone», заголовок американського видання «Гаррі Поттер і камінь чарівника»: «Harry Potter and the Sorcerer's Stone») — перший роман серії «Гаррі Поттер», написаний Дж. К. Ролінґ. Опублікований 30 червня 1997 року видавництвом «Блумсбері Паблішинґ» у Лондоні. 1999 року на основі роману знято однойменний художній фільм. Продано — 107 мільйонів. Хоча в перелік найбільш продаваних книг мали потрапити і інші романи про пригоди Гаррі Поттера, вони були виключені зі списку, щоб не зробити його занадто одноманітним.

9. «Маленький принц» (фр. Le Petit Prince) —алегорична повість-казка, найбільш відомий твір Антуана де Сент-Екзюпері. Вперше опублікована 6 квітня 1943 року в Нью-Йорку. Продано —140 мільйонів.

10. «Володар перснів» (або Володар перстенів, англ. The Lord of the Rings) — епічний роман-трилогія у жанрі «фентезі», написаний філологом та професором Оксфордського університету Джоном Рональдом Руелом Толкієном. 150 мільйонів. Трилогія спочатку була написана як єдиний величезний роман, але потім видавці розділили його на три окремих книги.