Швейцарські вчені з'ясували, що плоди граната багаті речовинами, які істотно сповільнюють старіння клітин. Більш того, мітохондрії встигають відновити організм.
Уточнюється, що головною ознакою старіння вважається втрата м'язової маси, що як правило відбувається після 50 років. Еллагітаніни, що містяться в гранаті, дозволяють призупинити процес старіння.
Вчені відзначають, що зловживати гранатом не варто, так як його кислий сік може зруйнувати зубну емаль. Людям з гастритом він також не рекомендований до вживання. Про це пише Nature Metabolism.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»