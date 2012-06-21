Міжнародна група вчених знайшла механізм, який викликає у людини стійкість до гормону, який контролює вагу – лептину.
Якщо лептин не взаємодіє з нейронами мозку, у людини починає розвиватися ожиріння. Клітини білої жирової тканини виділяють лептин під час прийому їжі. Лептин потрапляє в кров, доходить до мозку і сигналізує про насичення організму. З'ясувалося, що товсті люди мають стійкість до лептину, оскільки в їх організмах концентрація гормону вища. Якщо з якихось причин лептин не взаємодіє з нейронами головного мозку, людина перестає відчувати себе ситою, звідси розвивається ожиріння.
Вчені проводили експерименти на лабораторних мишах і з'ясували, що при великому вмісті жиру в їжі в організмі починає вироблятися фермент - матриксних металлопротеінази 2 (ММР 2). Саме він блокує зв'язок лептину з нейронами, через що не формується відчуття ситості.
Дослідникам вдалося нейтралізувати фермент ММР 2 і зменшити схильність людей до переїдання. Результати дослідів допоможуть розробити інгібітор протеїнази, який був би ефективний для організму людини. Однак наявність подібного механізму у людей ще належить підтвердити, повідомляє видання MedicalХpress.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»