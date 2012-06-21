Для пересічного радянського громадянина придбати іномарку було майже неможливо, але деякі все ж змогли привозити з-за кордону такі машини. Експерти назвали іноземні автомобілі, на яких їздили радянські знаменитості.
Популярний радянський виконавець пісень Володимир Висоцький мав кілька зарубіжних авто, а крім того, він часто потрапляв в дорожні пригоди. Першою іномаркою співака став Renault 16TS, а потім він пересів на BMW 2500, підкапотний простір якого займав двигун об'ємом 2,5 літра з віддачею 150 «конячок». До першої «сотні» баварський автомобіль розганявся за 11,0 секунди.
Андрій Миронов теж мав іномарку, яку йому допомогла придбати дружина, закидала Мінторгівлі СРСР численними листами з проханням про надання її чоловіку зарубіжного автомобіля. Таким чином, популярний актор став володарем BMW 2500.
Алла Пугачова теж їздила на іномарці, якою став Mercedes-Benz 230 1979 року випуску зі 109-сильним агрегатом. Його радянська Примадонна придбала в 1986 році. Таким же автомобілем користувалися Геннадій Хазанов, Йосип Кобзон та Ельдар Рязанов.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»