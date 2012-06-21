У 2020 році економічне зростання Гайани може скласти 86% і перевищити темпи росту китайської економіки в 14 разів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Міжнародного валютного фонду (МВФ).
У МВФ вважають, що такий економічний ріст Гайани забезпечать морські нафтові родовища, які виявили в 2015 році. За оцінками фонду, річний ВВП країни до 2024 року досягне 15 мільярдів доларів. Це майже в чотири рази більше, ніж у 2018-му.
ДОВІДКА «УК»
Гайана – єдина англомовна країна в Південній Америці. У 2019 році ріст її економіки склав 4,4%. У МВФ попередили, що прогноз про вибуховий ріст економіки Гайани може бути скорегований, оскільки економічні показники можуть сильно змінитися через коливання в обсягах видобутку нафти.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»