Американський журнал Forbes назвав найкасовіших акторів 2017 року. Рейтинг опублікований на сайті видання.
Перше місце у рейтингу зайняв Вин Дизель. У глобальному прокаті його фільми заробили 1,6 мільярда доларів США. Основна частина квиткових продажів припала на восьмий «Форсаж». Також мала успіх і картина «Три ікси: Світове панування».
На другій сходинці — Дуейн Джонсон (1,5 мільярда доларів), який також знімався в «Форсажі – 8».
Третя позиція дісталася Галь Гадот (1,4 мільярда доларів), яка зіграла головну роль у фільмі «Диво-жінка»
Четвертою стала Емма Уотсон (1,3 мільярда доларів), п'ятим — Джонні Депп (1,1 мільярда доларів).
Шосте і десяте місця зайняли актори з фільму «Зоряні війни: Останні джедаї «Дейзі Рідлі і Джон Бойега — 1,08 мільярда доларів і 815 мільйонів доларів відповідно.