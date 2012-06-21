Однією з найкорисніших ягід для підтримки здоров'я серцево-судинної системи виявилася чорниця, пише news-medical.net з посиланням на дослідження вчених.
Фахівці відзначили, що свіжа чорниця на 84% складається з води, на 9,7% з вуглеводів, на 0,6% з білків, а також містить 0,4% жирів.
При цьому ягоди є багатими джерелами поліфенолів, які запобігають руйнуванню клітини від процесів окислення і запалення, а також регулюють вироблення глюкози, що знижує ризик серцево-судинних захворювань.
Крім того, в порівнянні з іншими ягодами, чорниця багата антоцианінами, антиоксидантами, флавонолами, вітаміном С і Е.
Було виявлено, що антоцианіни, присутні у високих кількостях у чорниці, зменшують запалення, що вкрай корисно для серцево-судинної системи.
Крім того, ці речовини можуть регулювати розподіл холестерину, тим самим запобігаючи утворенню бляшок на стінках судин. Для профілактики експерти радять з'їдати по одній чайній ложці ягід в день.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»