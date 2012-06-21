Business Insider оцінив новинки на ринку смартфонів 2018 року. Рейтинг опублікований на сайті видання.
Журнал вибрав п'ятірку найкращих гаджетів за співвідношенням ціна-якість. Лідером виявився «китаєць» OnePlus 6 за потужний акумулятор, якісну камеру, процесор Qualcomm Snapdragon 845 і шість гігабайт оперативної пам'яті.
Також в рейтингу виявилися Samsung Galaxy Note 9, Samsung Galaxy S9, LG G7 Thinq, замикає п'ятірку Moto G6.
У рейтингу не потрапили iPhone 8 і iPhone X, оскільки були представлені публіці в 2017 році. Проте, відзначає видання, вже у вересні мають з'явитися три оновлених смартфона від Apple. Крім цього, Business Insider рекомендує дочекатися жовтня, коли, імовірно, буде анонсований Google Pixel 3.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»