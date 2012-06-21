Журнал DJ Mag склав щорічний рейтинг кращих діджеїв світу. У список, опублікований на сайті видання, увійшли 100 музикантів.
Лідером став 21-річний голландець Мартін Гарікс. Цю позицію він займає другий рік поспіль. З 2016-му музикант став наймолодшим діджеєм, що потрапили в рейтинг DJ Mag.
На другому місці опинився бельгійський дует Dimitri Vegas & Like Mike. На третій сходинці – нідерландський діджей Армін ван Бюрен, раніше п'ять разів лідирував у списку DJ Mag.
До ТОП-10 також увійшли діджеї Hardwell (Роберт ван де Корпут), Tiësto (Тейс Вервест), дует The Chainsmokers, Девід Гетта, Афроджек (Нік ван де Валл), Стів Аокі і американець Marshmello (Кріс Комсток). Список формувався на основі голосування читачів.
У серпні журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних діджеїв 2017 року. Перше місце зайняв шотландець Келвін Харріс, який заробив 48,5 мільйонів доларів.