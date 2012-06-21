Доцент кафедри отоларингології та хірургії медичного факультету Університету Цинциннаті, а також лікар UC Health Ахмад Седагат вважає, що нюх є ключовим показником для ідентифікації COVID-19.
Як пояснив медик, коронавірусна інфекція не пов'язана з симптомами, які зустрічаються при застуді, йдеться про закладення носа і типовий нежить.
«Це дозволяє досить легко відрізнити COVID-19 від сезонної алергії. Коронавірус пов'язаний з досить унікальною комбінацією симптомів з боку носа – це раптова втрата нюху, відома як аносмія. При цьому у людини немає відчуття закладеності носа», – пояснив лікар.
Він також зазначив, що у багатьох пацієнтів втрата нюху є першим симптомом коронавірусної інфекції, який проявляється на початковій стадії захворювання. Тому фахівець вважає, що така ознака вимагає вжиття негайних заходів. На практиці ж більшість пацієнтів якийсь час ігнорують цей симптом, так як у них поки відсутні кашель і висока температура – типові і найпоширеніші прояви COVID-19.
Носова порожнина, ймовірно, є основним місцем проникнення й зараження COVID-19, так як щонайменше 90% вдихуваного повітря потрапляє в організм через ніс, додав експерт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»