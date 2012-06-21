Розробники Antutu опублікували перший рейтинг смартфонів на базі Android за січень 2019 року. У десятці лідерів п'ять позицій займають смартфони Huawei і Honor на основі однокристальної системи Kirin 980, але перше місце посів смартфон ZTE на базі Snapdragon 845.
Лідерську позицію вже другий місяць поспіль займає ігровий смартфон ZTE Nubia Red Magic Mars, який дебютував у Китаї в кінці минулого року. Він набрав понад 320 тисяч балів, рекордну кількість до виходу пристроїв на новій Snapdragon 855.
З другого по п'яте місце розташувалися Huawei Mate 20, Honor V20, Huawei Mate 20 X і Honor Magic 2, а Huawei Mate 20 Pro на сьомому місці. Також в десятку найкращих смартфонів увійшли Xiaomi Black Shark Helo, що обігнав Mate 20 Pro, а потім OnePlus 6T, Vivo NEX Ultimate і Asus ROG Phone.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»