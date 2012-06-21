Виробництво насіння соняшнику у 2017 році мало найвищий рівень рентабельності у сільськогосподарських підприємствах, зазначив директор Інституту аграрної економіки, академік НААН Юрій Лупенко, коментуючи оприлюднені нещодавно Державною службою статистики України дані щодо рівня рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах.
За його словами, торік рівень рентабельності виробництва насіння соняшника у сільгосппідприємствах склав 41,3%, тоді як виробництва зерна – лише 25%.
При цьому проти 2016 року рентабельність соняшника зменшилася з 63,0% майже на 22 пп. Тоді як у 2015 році цей показник сягнув історичного з 1996 року максимуму у 80,5%, наголосив науковець.
Найвищу рентабельність із виробництва соняшнику мають сільгосппідприємства, що зареєстровані у Києві, – 68,1%. У Вінницькій, Миколаївській та Тернопільській областях вона перевищувала 50%.
Водночас у Київській області цей показник склав лише 17,4%, а у Закарпатській області виробництво соняшника взагалі було збитковим – (-7,2%).
Висока рентабельність виробництва насіння соняшника є основним чинником, що визначає зацікавленість агропідприємств у цій сільгоспкультурі, а, отже, зберігатиметься й надалі, підсумував Юрій Лупенко.