Вчені з’ясували, що довговічні продукти насправді є. Термін вживання зазвичай використовується як засіб безпеки, «вжити до такого часу», але, як виявилося, це не граничний термін зберігання.

Експерти склали список продуктів, які можуть зберігатися на вашій кухні роками, повідомляє НВ.

Мед

Через особливий склад меду, у ньому мало води і багато цукру. Тому бактерії в густій структурі меду, де немає доступу повітря, практично не розвиваються. Крім того, в меді є невелика кількість перекису водню, що перешкоджає росту бактерій.

Щоб мед зберігався довше, зберігайте його у скляному посуді в темному місці. На їжте мед ложкою з великого посуду. Бактерії з ротової порожнини потраплять у мед і він забродить.

Накладайте мед сухою чистою ложкою у маленьку ємність, дві – три столових ложки, порцію, яку ви можете з’їсти за один раз.

Висушені бобові

При сушінні в бобових збільшується концентрація цукру і знижується вміст води, що уповільнює ріст бактерій і цвілі. Крім того, ферменти, що руйнують продукт після збору врожаю, виявляються в стані анабіозу.

Якщо упаковка герметична, бобові будуть зберігатися роками і залишатися відмінним джерелом білка. Але якщо в тару потрапить вода, вони протримаються лише кілька місяців.

Соєвий соус

Соєвий соус може зберігатися до трьох років. Він дуже солоний і пройшов процес ферментації. Відповідно, якщо його не відкривати, він буде зберігатися дуже довго.

Чорний шоколад

Додавання молока в шоколад може зменшити термін його зберігання, але темний шоколад, здається, зберігається довше – незважаючи на те, що виглядає часом не завжди найкращим чином.

Якщо чорний шоколад зберігати при постійній температурі, він може залишатися їстівним протягом двох років або більше.

Цукор і сіль

Багато продуктів тривалого зберігання містять багато цукру і солі. Іншими словами, вони витягують воду, і якщо в такому середовищі почнуть рости бактерії, вони просто висохнуть.

Якщо сіль і цукор тримати подалі від вологи та в герметичних контейнерах, то вони будуть зберігатися нескінченно. Але різні добавки, наприклад, йод в солі, можуть скоротити термін зберігання до п'яти років.