Компанія Splashdata слідом за колегами з NordPass випустила свою версію списку найгірших у світі паролів за підсумками 2019 року. Саме ці комбінації цифр і букв використовуються найбільш часто і залишають обліковий запис без захисту.
На першому місці, як і роком раніше, розташувалася комбінація «123456» – це говорить про те, що більшість людей у світі не готові придумувати складний пароль для захисту сторінки в соцмережі або власної скриньки електронної пошти.
У п'ятірку «лідерів», якщо їх можна так назвати, увійшли поєднання «123456789», «qwerty», «password» і «1234567». Новачки антирейтингу – «1q2w3e4r», «123qwe» і «qwertyuiop». Відзначається, що зі списку пропав пароль «donald», що з'явився там в 2018 році, а «password» вперше вибув з лідируючої трійки.
Варто зауважити, що в рейтингу найгірших паролів за версією NordPass лідирує пароль «123456».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»