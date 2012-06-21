У норвезькій столиці вшанували нові досягнення хірурга з Демократичної Республіки Конго Деніса Муквеге і правозахисниці з Іраку Наді Мурад. Саме вони активно боролися за права жінок, які піддаються сексуальному насильству з боку ісламістів.
Нагороджував переможців король Норвегії Харальд V. У Швеції церемонію нагородження почали з виступу Стокгольмського філармонічного оркестру. Після цього шведський король Карл XVI Густав вручив Нобелівську премію в галузі фізіології і медицини японцеві Тасуку Ходзе і американцеві Джеймсу Аліссон.
Серед фізиків видатним названо досягнення Артура Ешкіна з США, Донна Стрікланд з Канади, а також Жерара Муру (США / Франція). Герой торжества Ешкін не був присутній особисто на церемонії, тому премію отримав його син Майкл. Нобелівська премія з хімії дісталася Грегорі Вінтеру з Великобританії, Франсісу Арнольду і Джорджу Сміту з США.
Нагадаємо, в цьому році список претендентів складався з 331 кандидата – 115 організацій і 216 фізичних осіб. Як стало відомо, нагородження Нобелівською премією з літератури пройде в наступному році.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»