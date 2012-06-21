Горіхи є найбагатшим джерелом рослинних жирів і білків, клітковини і корисних мінералів. Ці корисні елементи допомагають людському організму підтримувати здоров’я, тонус і привабливий зовнішній вигляд.
«Урядовий кур’єр» зібрав чотири корисні властивості горіхів, які покращують загальний стан здоров’я людини:
Горіхи багаті рослинним білком, який чудово засвоюється. Тому навіть за відсутності фізичної активності, м’язи перебуватимуть у хорошому тонусі.
Горіхи мають велику кількість поліненасичених жирів, які захоплюють і виводять шкідливий холестерин з судин. Таким чином, помірне вживання горіхів допомагає піклуватися про серцево-судинну систему і є хорошою профілактикою атеросклерозу.
Всі види горіхів мають дуже низький глікемічний індекс: не провокують викид інсуліну в кров і не збуджують апетит (як , наприклад, солодощі, фрукти і сухофрукти або спеції).
Горіхи надзвичайно корисні для роботи мозку і нервової системи – оскільки містять речовини, що сприяють створенню мієлінової оболонки (ця оболонка забезпечує безперебійну провідність сигналів у нашій системі нейронів). Тому щоденне вживання горіхів захищає нашу пам’ять, є чудовою профілактикою хвороби Альцгеймера та інших форм деменції.