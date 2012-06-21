Серцево-судинні захворювання є найбільш складними і життєво небезпечними в Україні. Тому, щоб уникнути інсульту та інфаркту, потрібно їсти певні продукти.
У свій раціон потрібно включити помідори, пише Cosmo. Вони збагачені антиоксидантом ликопеном, який корисний для серця.
Ефективно побороти гіпертонію може петрушка, вона також перешкоджає тромбоутворенню.
У темному винограді багато активних речовин, які очищають організм від вільних радикалів. Знизити ризик запалення гіпертонії в півтора рази можуть нежирні молочні продукти.
Корисно їсти лосося і жирну рибу, адже такі продукти покращують кровообіг, зменшують запалення в артеріях і боряться з тромбами судин.
Вживання бананів допомагає уникнути інсульту, оскільки в них міститься велика кількість калію.