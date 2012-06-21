Британські вчені зробили невтішні висновки, зазначивши, що у найближчому майбутньому 48% жителів країни помруть від онкології. Проте вживання петрушки і грибів може попередити розвиток недуги.
Зараз рак займає 6 місце в списку причин летальних результатів, а невдовзі половина населення планети може стати його жертвою. ВООЗ давно підкреслювало, що погане харчування разом з курінням, алкоголем, і відсутністю фізичного навантаження, призводить до виникнення раку.
Вчені відзначили, що 80% пацієнтів мають патологію молочних залоз, легенів, колоректальний вид недуги через тютюн та спиртні напої. Однак крім вищевказаних продуктів потрібно включити в раціон цибулю разом з часником і не нехтувати малиною, полуницею і лохиною.