Учені провели масштабне дослідження і з’ясовували наскільки корисним або шкідливим є взуття. Туфлі на високих підборах визначені як найгірші для здоров’я людини, треба частіше ходити босоніж, це покращує роботу м’язів ніг.
Денієл Ліберман, один із авторів дослідження, який вивчав роботу повітряних подушок і амортизаторів в популярних моделях взуття. Дослідник встановив, що кросівки завдають шкоди стопам. Амортизатори повинні забезпечувати користувачеві комфорт і міцність при ходьбі. Але насправді стопа стає більш вразливою до різних травм. Дослідник зазначає, що коли людина ходить у взутті, її м’язи працюють гірше, ніж коли вона пересувається босоніж. М’які підошви позбавляють ноги можливості регулярному тренуванню.
Через це зростає ризик травм, можливі й інші проблеми зі здоров’ям ніг. Туфлі на високому каблуці повністю змінюють структуру м’язів. Це в майбутньому може призвести до серйозних проблем. До того ж каблуки деформують стопи. Влітку фахівці рекомендують носити сандалі, вони краще за все імітують босі ноги.