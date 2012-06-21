Вчені попереджають про токсичність вихлопних газів мотоциклів, скутерів та квадроциклів. В Азії та Африці зростає популярність подібного транспорту, тому негативний ефект буде наростати.
Токсичні продукти, що не розпалися в результаті процесу внутрішнього згоряння в двигунах мотоциклів і квадроциклів, можуть серйозно вплинути на екологію. Дослідники з Далекосхідного Федерального університету заявили, що основна небезпека такого виду транспорту полягає у великій концентрації викидів твердих частинок. Вони складаються з поліароматичних вуглеводнів, їх розмір менше 10 мікроміліметрів. Дані компоненти є найбільш шкідливими для людини і навколишнього середовища.
При вивченні вихлопів 44 одиниць транспорту, що оснащені різними типами двигунів і паливними системами, науковці підвели підсумки роботи. Було визначено, що мотоциклетні двигуни обійшли по викидах дизельні.
Дрібнодисперсні шкідливі частинки знаходяться в повітрі у зваженому стані у вигляді стійких аерозольних домішок. Вони не розчиняються у воді і практично не переробляються мікроорганізмами, відзначають фахівці.