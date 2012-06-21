На першому місцы серед їжі, яка корисна для здоров’я, опинилася гречка. Ця крупа збалансована за амінокислотним складом, у ній багато білка ы мыкроелементыв, є залізо і багато інших корисних речовин, повідомляє Healthy Style. На посіви гречки не нападають шкідники, тому їх не обробляють пестицидами. Гречана каша практично не підвищує рівень глюкози в крові. Тому медики радять щоденно її вживати діабетикам.
На другому місці рис. Але не білий, а бурий. При його обробці зберігається насіннєва плівка, що дозволяє зберегти в зерні більше корисних мікро- і макроелементів. Коли ж ми варимо білий рис, який пройшов усі стадії шліфування, то, по суті, готуємо суцільний крохмаль. Він швидко засвоюється і моментально підвищує рівень глюкози в крові, а значить, незабаром знову захочемо їсти. Для тих, хто мріє схуднути, це не кращий варіант. Захоплюватися білим рисом не варто ще й тому, що він може сприяти ризику інсулінорезистентності, тобто розвитку нечутливості клітин до інсуліну. Згодом це може призвести до цукрового діабету.
Третє місце посіли макарони з твердих сортів пшениці. Варити їх потрібно до напівготовності, як кажуть італійці, al dente, щоб у їхньому складі, як і в білому рисі, не було багато крохмалю. Важливо розуміти, що чим різноманітнішим буде наш щоденний раціон, тим більше користі іздоров’я отримає наш. Тому не поспішайте відмовлятися ні від рису, ні від макаронів.