З 25-ти років людина повинна збільшити фізичні навантаження, щоб продовжити молодістьАмериканські науковці назвали ще один вік, у якому може початися старіння людини. На їхню думку, згасання розумової та фізичної активності починається в 39 років.
У цьому віці в людини значно скорочується вироблення мієліну – речовини, яка захищає нервові клітини. Тепер вчені мають приступити до розробки препарату, який зможе підтримувати в організмі необхідну кількість мієліну, і тим самим припинить процес старіння.
У 2015 році вчені з Університету Північної Кароліни говорили, що вже у віці 25 років у людини можна помітити перші ознаки старіння. До таких висновків вони прийшли після того, як вивчили стан шкіри, нирок, печінки, легенів, зубів, судин і зору у груп випробовуваних.