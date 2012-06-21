У популярному виданні JAMA Cardiology вчені з США опублікували результати дослідження, яке назвало фізичні вправи, які максимально сприяють зміцненню чоловічого серцевого м'яза. \ Американські фахівці вважають, що саме вправи на витривалість дозволяють зміцнити серце за рахунок інтенсивних навантажень з великою тривалістю. Проаналізувавши медичні дані понад 22 тисяч чоловіків віком від 40 до 80 років, експерти встановили, що регулярні фізичні навантаження позитивно впливають на роботу серця і мінімізують ризики передчасної смерті.
Однак, вчені наголосили на більш дбайливому ставлені до свого здоров'я, й порадили збільшувати навантаження й інтенсивність поетапно, дозволяючи серцевому м'язі адаптуватися до нових умов роботи. До того ж фахівці з США встановили, що фізичних вправ недостатньо, щоб відновити нормальну роботу організму після куріння, розпивання алкоголю і вживання шкідливої їжі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»