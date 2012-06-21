Вчені після численних досліджень з'ясували, що на тривалість життя впливає певний спосіб життя. На думку експертів, існують звички, які допомагають відстрочити настання старості.
Отже, які звички сприяють довголіттю? Експерти заявляють, що люди, які відчувають себе молодшими за вік, який вказаний в документах, більш інтенсивні і активні.
Дослідження показують, що такі люди мають на 41% нижчий ризик ранньої смерті. Відзначається, що для довголіття дуже важлива хороша фізична форма у віці після 60 років.
Ще одним критерієм довголіття є реалізація своїх амбіцій. Експерти відзначають, коли людина займається улюбленою справою, то отримує позитивні емоції і набагато краще справляється зі стресом. З цієї причини корисно мати якесь хобі. Уточнюється, що таке заняття продовжує життя людини на 14 років.
До речі, експерти зійшлися на думці, що багато довгожителів відрізняються спільною рисою – умінням радіти абсолютно простим речам. А також здатністю цінувати життя за все те, що вона їм надала.
Як з'ясувалося, важливою складовою довголіття є також здоровий сон. Щоб продовжити своє життя потрібно спати, як заявляють експерти, не тільки вночі, але і вдень.
Крім того, дослідники рекомендують стежити за своєю вагою, а також їсти багато овочів і фруктів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»