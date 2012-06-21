Вірус SARS-CoV-2, який є збудником коронавірусної інфекції COVID-19, може жити в повітрі до декількох годин, а потрапляючи на тверді поверхні, вірусні частинки можуть зберігати життєздатність до трьох діб. До таких висновків, як повідомляє “Урядовий кур’єр”, прийшли вчені з США, які вивчили живучість нового смертоносного патогена.
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“Зважені в повітрі частинки коронавірусу можуть становити небезпеку протягом декількох годин. Якщо частинки осідають на твердій поверхні, то можуть жити до трьох днів”, - розповідають американські дослідники, підтверджуючи свої слова результатами лабораторних тестів.
Аерозолі з вірусними частинками розпилювали в різних умовах, щоб оцінити життєздатність SARS-CoV-2. З'ясувалося, що вірус не живе довше декількох годин в повітрі, але якщо патоген потрапляє на пластик або нержавіючу сталь, то може залишатися життєздатним до трьох діб. На картонних поверхнях вірус живе максимум добу, а на мідних поверхнях він помирає за чотири години.
Нагадаємо, вчені з Китаю знайшли у коронавірусу слабке місце, вивчивши механізм проникнення SARS-CoV-2 в клітини. Передбачається, що відкриття допоможе створити ефективні противірусні препарати, за допомогою яких можна буде подолати пандемію COVID-19.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", лікарі назвали групу крові, власники якої частіше заражаються коронавірусом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для “Урядового кур’єра”