Згідно з останніми даними, найбільш імовірним способом передачі коронавірусу є повітряно-крапельний шлях. Тобто, для здорової людини, з точки зору зараження COVID-19, небезпечніше за все контактувати з тими, хто кашляєте або чхаєте, а також якщо інфікований коронавірусом дуже голосно розмовляє.
Але захистити себе від «зони ризику», де в повітрі є велика концентрація коронавірусу, допоможе далеко не всяка магазинна або саморобна маска.
Вчені з Чиказького університету вивчили різні зразки тканин, пропускаючи через них повітряний потік зі швидкістю, яка відповідає диханню людини. З’ясувалося, що комбінація бавовни з натуральним шовком або шифоном відфільтровує від 80% до 99% мікрочастинок.
Вчені відзначили, що бавовна виступає в якості механічного бар’єра для крапель, шифон і натуральний шовк відповідає за електростатичний захист.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»