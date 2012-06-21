Юридична команда НАК «Нафтогаз України» увійшла до рейтингу 2018 року «GC Powerlist: найкращі команди Центральної та Східної Європи», опублікованого міжнародним виданням The Legal 500. Про це повідомляє департамент з корпоративних комунікацій компанії.
Торік The Legal 500 присвятила своє щорічне дослідження найкращих корпоративних юристів світу відзначенню роботи юридичних команд, які продемонстрували відповідальне лідерство в регіоні за підсумками року та є найвпливовішими у відповідній галузі економіки регіону. Юристів «Нафтогазу» відзначили за успішне зменшення ризиків, дотримання законодавства та вагомі досягнення в нафтогазовому секторі Східної Європи.
До слова, The Legal 500 — одне з найстаріших та найбільш авторитетних юридичних видань у світі. Засноване у Великій Британії 1987 року, The Legal 500 представляє широкий аналіз юридичного ринку в понад ста країнах світу. Результати досліджень ґрунтуються на анкетуванні юридичних фірм, інтерв’ю з клієнтами та представниками компаній-лідерів з надання юридичних послуг.
GC Powerlist — це останнє дослідження The Legal 500 (у співпраці з виданнями Legal Business, GC Magazine і The In-House Lawyer), яке звертає свою увагу на внутрішню юридичну функцію і вирізняє найкращих корпоративних юристів. Оцінки і рейтинги будують на незалежному аналізі, анкетуванні юридичних фірм, опитуванні їхніх клієнтів і партнерів. Одне з головних завдань дослідження — об’єктивне інформування про стан світового ринку юридичних послуг, визначення провідних гравців і ключових експертів.