Попри те, що відсьогодні урядом дозволено відкриття закладів громадського харчування з потраплянням клієнтів у середину приміщень, нині до цього, за індикаторами захворюваності, не готові — Київ, Чернівці, Волинська область, Житомирська, Львівська, Рівненська, а за показниками тестувань — Донецька й Луганська області.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Якщо в цих регіонах заклади таки прийматимуть відвідувачів у закритих приміщеннях, то це буде порушенням з відповідними наслідками», — зазначив він.
Віктор Ляшко також анонсував чергове пом’якшення для туристичної галузі. Так, якщо епідеміологічна ситуація дозволить, то з 10 червня, окрім готелів, запрацюють санаторії, інші місця для відпочинку.
«За зверненням туристичного бізнесу найближчим часом уряд розгляне питання щодо дозволу на пересування групам туристів до 50 осіб. Нині заборонено пересування груп туристів понад 10 осіб», — зазначив він.
Заступник міністра охорони здоров’я також повідомив, що МОЗ отримало 650 мільйонів гривень із фонду боротьби з COVID-19 — стабілізаційного фонду. Кошти перераховано для лабораторних підрозділів МОЗ, щоб забезпечити готовність і реагування на поширення коронавірусу. З них — 280 мільйонів гривень спрямують на оплату роботи працівників лабораторних центрів. На закупівлю центрами тест-систем, реактивів, обладнання надано майже 300 мільйонів гривень.
У МОЗ наголошують, що попри те, що уряд поступово пом’якшує карантин, запроваджуючи його в адаптивному вигляді, карантин не скасовано. Українці продовжують хворіти й помирати від коронавірусу. Тому слід і надалі дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції, використовувати антисептики. У МОЗ наголошують, що обмежувальні заходи можуть повернути, якщо епідеміологічна ситуація погіршуватиметься.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»