Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн брифінгу повідомив сьогодні, що протягом останньої доби у Волинській та Донецькій областях виникла затримка з видачею результатів тестувань.
«Загалом термін самого тестування — близько семи годин. Якщо враховувати забір, довезення зразків до лабораторії, то на все має йти не більше доби. Інколи виникають проблеми, в такому разі тестування розподіляють між сусідніми областями До тестування долучилися лабораторії Держпродспоживслужби, щоб не було черг», — каже міністр.
Максим Степанов акцентував, що на момент початку епідемії в Україні було практично зруйновано систему протиепідемічної та біологічної безпеки, — жоден із 25 обласних лабораторних центрів не мав обладнання, молодшого 2009 року. Довелося оновлювати обладнання, набирати лаборантів, перенавчати вірусологів, епідеміологів.
Також міністр розповів про те, що наразі не йдеться про перенесення Зовнішнього незалежного оцінювання — оно має стартувати 25 червня з дотриманням протиепідемічних вимог, озвучених МОЗ. Остаточне рішення ухвалять 19–20 червня з огляду на епідемічну ситуацію в країні.
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